"In 2014 - 2015 am negociat cu reprezentantii Comisiei Europene si am aprobat Master Planul de Transport in care autostrada Iasi - Targu Mures era considerata o prioritate la finantarea din fonduri structurale nerambursabile!

In 2018 Guvernul a anuntat ca NU doreste bani europeni pt acea autostrada si ca o va face in PPP / in plus a dat aviz NEGATIV legii speciale privind autostrada (deputatii PSD s-au facut de ras votand impotriva in comisiile de specialitate si fiind umiliti de votul tuturor celorlalte Partide)!

E adevarat ca in 2014 era un cu totul alt Guvern si un cu totul alt PSD decat in 2018 - din pacate!

In continuare Corina Cretu manifesta public disponibilitatea Comisiei Europene de a finanta acea autostrada atat de necesara Moldovei si intregii tari / in continuare Guvernul nu vrea banii europeni pentru ca nu poti sa ii deturnezi nepedepsit si nici nu poti sa dai contractul catre Teldrum!", a scris Victor Ponta pe Facebook.