"Liviu Dragnea prin lacheii PSD baga pumnul in gura celor care ii demasca!

Liviu Dragnea prin lacheii sai PSD din fruntea institutiilor statului incearca sa ii intimideze pe cei de la Rise Project si sa ii opreasca din a mai scoate la iveala mizeriile din #TeleormanLeaks. Vrea sa-i intimideze pe procurorii si judecatorii care se ocupa de dosarele lui, vrea sa-i intimideze pe romanii care denunta hotia si abuzurile cu lacrimogene si bastoane, iar acum a venit randul presei.

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPCP) cere jurnalistilor de la RISE Project sa divulge identitatea surselor care le-au oferit acestora informatiile din #valiza, sub amenintarea unor amenzi cat prejudiciul din Teldrum. Asa ceva nu se poate intampla intr-o democratie! Scopul GDPR-ul este pervertit politic de Dragnea, iar in Romania nu mai apara cetatenii, ci hotii!



Sefa ANSPCP trebuie sa demisioneze! Este urmarita penal pentru abuz in serviciu, acea infractiune pe care PSD-ALDE au incercat in ultimii 2 ani sa o scoata din vocabularul colectiv si din lege. Iar acum ameninta presa, cu intimidari in stil mafiot!

Le-am simtit si noi vara aceasta atunci cand strangeam semnaturi pentru #FaraPenali, cand mai mult colegi au fost insultati, amenintati si amendati de primarii PSD si vasalii lor.

Liviu Dragnea nu suporta sa i se aminteasca ca este doar un penal!", a scris Dan Barna pe Facebook.