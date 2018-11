"Nu stiu ce este in dosar si nu am de unde sa stiu, nu am vazut alte informatii. Pot doar spune ca mi se par cateva coincidente stranii. Chiar ieri, inainte ca astazi domnul Tariceanu, care trebuia sa mearga la Congresul ALDE, un eveniment politic important pentru ALDE din Romania, chiar ieri seara a aparut aceasta solicitare. Mi se pare o coincidenta.

De asemenea, mi se pare o coincidenta faptul ca este in siajul perioadei ultra-anuntate si trambitate de catre PNL care vor sa depuna motiune de cenzura. Nu mai cred de mult in coincidente, nu mai cred de mult in astfel de demersuri care sunt foarte aproape de desfasurarea unor evenimente politice, strict politice si din acest motiv personal am o rezerva. Dar, nestiind tot continutul dosarului, deocamdata nu pot sa fac alte comentarii", a spus Dragnea, citat de stirileprotv.ro.

Directia Nationala Anticoruptie sustine ca presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, ar fi primit indirect, in perioada 2007 - 2008, pe vremea cand era premier, foloase materiale de aproximativ 800.000 de dolari de la o firma austriaca,