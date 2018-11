Liderul social-democrat a subliniat ca "habar nu are" de demersurile pe care Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal le-ar fi facut.

"Eu le-am spus celor de la Rise Project, nu cred ca sunt aici, m-au intrebat cand imi place de ei si cand imi convine, si cand nu-mi convine. Mie imi place de ei chiar si atunci cand sunt penibili. Deci, nu lucrez la Autoritatea asta de Protectie a Datelor Personale, habar n-am de demersurile pe care le-a facut aceasta institutie, in aceste conditii nu am ce sa comentez", a raspuns Dragnea, intrebat daca este implicat in presiuni exercitate asupra celor de la Rise Project, potrivit stirileprotv.ro.

De asemenea, el a fost intrebat daca a incasat bani din chirie sau a beneficiat de alte avantaje materiale de pe urma unui imobil pe care l-ar detine in Mamaia, raspunsul sau fiind: "Nu am incasat nicio chirie. Stiu ca acolo incepusem cam prin 1900, toamna, o constructie pe care in 1900, iarna, am vandut-o. Ce s-a intamplat dupa aia nu mai stiu. Nu-mi aduc aminte, cititi acele penibilitati din valiza si va luati informatii de acolo".