El a sustinut la Botosani, ca "nu este normal sa te bazezi pe delatiuni pentru fapte care s-au intamplat acum mai bine de zece ani" si spera ca actiunea DNA este "ultimul spasm al unui sistem care trebuie sa inceteze sa functioneze in acest fel".



"Sper ca ceea ce se intampla acum sa fie ultimul spasm al unui sistem care trebuie sa inceteze sa functioneze in acest fel. Nu este normal sa te bazezi pe delatiuni pentru fapte care s-au intamplat acum mai bine de zece ani. Nu este normal ca impotriva unui om care se bucura de o mare simpatie, de fiecare data cand sunt alegeri, sa incepi inainte o cercetare penala. Nu e normal ca procurori care au esuat pana acum in mod flagrant in dosare sa fie pusi in continuare sa instrumenteze astfel de dosare.

Nu este normal ca noi sa aflam din presa despre deschiderea unor anumite dosare. Imi manifest speranta ca lucrurile se vor lamuri foarte repede", a spus deputatul pentru Agerpres, citat de hotnews.ro.

Directia Nationala Anticoruptie sustine ca presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, ar fi primit indirect, in perioada 2007 - 2008, pe vremea cand era premier, foloase materiale de aproximativ 800.000 de dolari de la o firma austriaca