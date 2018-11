"Eu am vazut, ca multi altii, un om in panica, foarte nervos si iritat, dar in panica. Si este firesc pentru ca, de fapt, vedem un presedinte care este panicat pentru ca vede cum se destrama sistemul odios care l-a protejat si incearca sa-l mai protejeze in continuare. Domnul Iohannis vede cum se strange funia in jurul parului si incepe sa se gandeasca serios ca poate veni momentul cand trebuie sa dea socoteala la nenumaratele ilegalitati pe care le-a savarsit in ani trecuti", a sustinut Dragnea, la Parlament.

El a adaugat ca a prezentat luni niste documente referitoare la presedinte care au iesit in spatiul public, au fost publicate in presa, "numai ca ele au fost bagat la sertar ca si cum sunt lucruri neimportante, ca si cum vorbim de un om obisnuit".



"Presedintele Romaniei nu este un om obisnuit, este cea mai inalta functie din statul roman. Nu a putut, nu a vrut sa raspunda, in schimb a pus placa cu 'infractorul'. In trecutul apropiat mai era cineva care folosea placa cu infractorul sau cu penalii - Kovesi (...). La fel si domnul Iohannis. Daca foloseste atat de mult si incepe sa foloseasca atat de mult cuvantul 'infractor' si 'infractori' poate sa devina periculos pentru un om care, dovedit de instantele din Romania, a comis infractiuni. Si nu mie trebuie sa-mi raspunda presedintele Iohannis, ca nu l-am votat, ci in primul rand celor care l-au votat si tuturor romanilor", a spus Dragnea.

"Iohannis ne-a mintit in legatura cu faptul ca a fost sau nu a fost cercetat penal, asa cum ne-a mintit si Augustin Lazar, cu toata seninatatea de care putea sa dea dovada atunci cand se arata indignat de faptul ca au existat protocoale, cand el stia ca semnase un protocol cu ceva timp inainte, protocol secret cu SRI. Despre fake-uri, ca am inteles ca a inceput sa foloseasca si alt cuvant - fake-uri. Cele sase dosare contin doar documente reale si sunt documente din dosarele instantelor de judecata care l-au vizat si il vizeaza pe presedintele Iohannis. Sunt declaratii publice si chiar comunicate ale Administratiei Prezidentiale. Deci reactia lui Iohannis ca aceste afirmatii sunt fake-uri este o reactie jalnica. Cum sa spui ca niste comunicate ale Administratiei Prezidentiale, ale institutiei pe care o conduci sunt fake-uri. Veti gasi de exemplu, si aici poate are dreptate, un testament fake, mai pe romaneste un testament fals pe baza caruia presedintele a luat cu japca o casa care apartinea statului roman", a afirmat Liviu Dragnea.

Liderul PSD a adaugat ca isi aminteste ca Iohannis a spus ca el nu a avut niciun dosar penal si ca nu a fost niciodata cercetat penal, dar, de fapt, acum "aflam ca a avut nu unul, ci noua dosare penale care au fost clasate, unul chiar cu doua zile inainte sa isi depuna candidatura", scrie Agerpres El a adaugat ca in acele dosare se mai gaseste un certificat in care apar sotia si soacra presedintelui in calitate de mostenitori, "dar in calitate de mostenitori fake, adica falsi", dar si un contract de vanzare-cumparare fals incheiat de presedinte prin uz de fals.

"In Codul penal scrie ca uzul de fals este o infractiune, asta inseamna ca presedintele nostru poate fi considerat un infractor. Cineva poate spune ca el, de fapt, este infractorul care s-a cocotat in cea mai inalta functie din statul roman. La Iohannis nu vorbim de foloase necuvenite constand in prezenta la vot, asa cum s-a inventat in dosarul 'Referendumului', la el vorbim de foloase necuvenite constand in case reale, cu chirii reale, cu sute de mii de euro incasate intr-un mod nelegal din banii statului roman. La Iohannis nu vorbim despre doua inventii cu doua angajate de la Teleorman pe salarii derizorii a caror angajare nu a avut nicio legatura cu mine, aici vorbim de numirea, promovarea si sustinerea in functie a doi procurori care i-au spalat niste dosare. (...) La Iohannis nu veti gasi acuzatii aberante ca este ilegal transferul unei proprietati de la stat la stat, acolo discutam de probe foarte clare care arata cum s-au transferat proprietati de la primaria condusa de Iohannis la organizatia condusa de Iohannis, alt conflict de interese. (...) Putem spune ca Iohannis este de fapt tonomatul statului paralel. Mai vorbim despre Iohannis luni, cand va fi a doua valiza", a sustinut liderul PSD.

Dragnea, despre Iohannis: Prin tot ceea ce face, se va autosuspenda

"Cred ca nu mai e nevoie, pentru ca prin tot ceea ce face, se va autosuspenda", a spus Dragnea la Palatul Parlamentului, intrebat daca PSD ia in calcul suspendarea sefului statului.

Dragnea a spus despre Iohannis ca este un om in panica, foarte nervos, pentru ca vede cum se destrama "sistemul odios care l-a protejat", iar faptul ca incepe sa foloseasca atat de mult cuvantul "infractor" poate sa devina periculos pentru o persoana care a comis infractiuni, dovedite de instantele din Romania.



"Eu am vazut, ca multi altii, un om in panica, foarte nervos si iritat, dar in panica. Si este firesc pentru ca, de fapt, vedem un presedinte care este panicat pentru ca vede cum se destrama sistemul odios care l-a protejat si incearca sa-l mai protejeze in continuare. Domnul Iohannis vede cum se strange funia in jurul parului si incepe sa se gandeasca serios ca poate veni momentul cand trebuie sa dea socoteala la nenumaratele ilegalitati pe care le-a savarsit in ani trecuti", a sustinut Dragnea.

El a adaugat ca a prezentat luni niste documente referitoare la presedinte care au iesit in spatiul public, au fost publicate in presa, "numai ca ele au fost bagat la sertar ca si cum sunt lucruri neimportante, ca si cum vorbim de un om obisnuit".

Liderul PSD a adaugat ca isi aminteste ca Iohannis a spus ca el nu a avut niciun dosar penal si ca nu a fost niciodata cercetat penal, dar, de fapt, acum "aflam ca a avut nu unul, ci noua dosare penale care au fost clasate, unul chiar cu doua zile inainte sa isi depuna candidatura".



"Iohannis ne-a mintit in legatura cu faptul ca a fost sau nu a fost cercetat penal, asa cum ne-a mintit si Augustin Lazar, cu toata seninatatea de care putea sa dea dovada atunci cand se arata indignat de faptul ca au existat protocoale, cand el stia ca semnase un protocol cu ceva timp inainte, protocol secret cu SRI. Despre fake-uri, ca am inteles ca a inceput sa foloseasca si alt cuvant - fake-uri. Cele sase dosare contin doar documente reale si sunt documente din dosarele instantelor de judecata care l-au vizat si il vizeaza pe presedintele Iohannis. Sunt declaratii publice si chiar comunicate ale Administratiei Prezidentiale. Deci reactia lui Iohannis ca aceste afirmatii sunt fake-uri este o reactie jalnica. Cum sa spui ca niste comunicate ale Administratiei Prezidentiale, ale institutiei pe care o conduci sunt fake-uri. Veti gasi, de exemplu, si aici poate are dreptate, un testament fake, mai pe romaneste un testament fals pe baza caruia presedintele a luat cu japca o casa care apartinea statului roman", a afirmat Liviu Dragnea.

El a adaugat ca in acele dosare se mai gaseste un certificat in care apar sotia si soacra presedintelui in calitate de mostenitori, "dar in calitate de mostenitori fake, adica falsi", dar si un contract de vanzare-cumparare fals incheiat de presedinte prin uz de fals.