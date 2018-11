"Echipa PSD Ialomita ramane unita!

Astazi, presedintele organizatiei judetene, Marian Neacsu, a primit in sedinta Comitetului Executiv largit al PSD Ialomita votul de incredere al tuturor membrilor. De asemenea, a fost adoptata o Rezolutie prin care parlamentarii, primarii, consilierii judeteni, consilierii municipali si presedintii organizatiilor locale PSD din judetul Ialomita il sustin fara rezerve pe presedintele PSD Ialomita, Marian Neacsu si se solidarizeaza cu toti colegii din organizatia PSD Dambovita.

PSD Ialomita a adoptat urmatoarea rezolutie:

Partidul Social-Democrat Organizatia Judeteana Ialomita

Rezolutie

Subsemnatii, membrii Comitetului Executiv largit al P.S.D. Ialomita: parlamentari, primari, consilieri judeteni, consilieri municipali si presedinti ai organizatiilor locale P.S.D. din judetul Ialomita, intruniti astazi, 7 noiembrie 2018, vazand hotararile Comitetului Executiv National al Partidului Social Democrat (C.Ex.) adoptate luni, 5 noiembrie, in spiritul valorilor fundamentale ale social-democratiei, adoptam si semnam prezenta rezolutie:

1. Consideram ca hotararile C.Ex. privind excluderea domnilor Marian Neacsu si Adrian Tutuianu sunt neintemeiate si abuzive;

2. Avem incredere in deciziile domnului Marian Neacsu si il sustinem fara rezerve;

3. Pozitia pe care dumnealui a exprimat-o in Comitetul Executiv National din 21 septembrie a exprimat pozitia intregii organizatii care a fost consultata si a aprobat-o.

4. Solicitam conducerii Partidului Social Democrat sa dea dovada de ratiune si sa revoce aceasta hotarare abuziva de excludere a domnilor Adrian Tutuianu si Marian Neacsu, care nu face altceva decat sa genereze dezechilibru intern si riscuri politice pentru urmatorul an electoral. Aceasta hotarare eronata a C.Ex. a declansat un sentiment de ingrijorare in randul tuturor membrilor P.S.D., cu privire la libertatea de exprimare in cadrul partidului;

5. Sprijinim toate initiativele pe care domnii Marian Neacsu si Adrian Tutuianu inteleg sa le intreprinda in continuare si ne solidarizam cu colegii din organizatia P.S.D. Dambovita in demersurile si initiativele ce vor urma. Aceste demersuri nu vor viza unitatea si / sau stabilitatea partidului sau a Guvernului, ci doar repunerea lucrurilor in ordinea lor fireasca.

6. Apreciem rigurozitatea si disciplina in interiorul partidului cand sunt impuse prin argumente si nu prin forta. Presedintele P.S.D. Ialomita, 2 Marian Neacsu, sustine pluralismul ideilor si crede in forta argumentelor, nu in argumentele fortei.

7. Semnam, alaturi de Marian Neacsu si Adrian Tutuianu, contestatia care va fi adresata Comisiei Nationale de Etica, Integritate si Arbitraj si Congresului P.S.D. si solicitam analizarea cu celeritate si in conditii de impartialitate a situatiei de drept si de fapt;

8. Consideram ca domnul Marian Neacsu este presedintele ales legitim al P.S.D. Ialomita si respingem o eventuala numire a altei persoane in aceasta functie de catre conducerea centrala a Partidului Social-Democrat. Organizatia PSD Ialomita are maturitatea politica si determinarea de a-si alege singura conducerea, chiar si interimara. Din acest motiv, nu vom participa la nicio actiune politica convocata sau initiata de o conducere interimara a P.S.D. Ialomita, care ar putea fi impusa abuziv de C.Ex. National, fara consultarea prealabila a organizatiei.

9. Respingem excluderea din partid pentru exprimarea de opinii, cu atat mai mult cu cat opiniile exprimate si sustinute de domnul Marian Neacsu si de colegii care au semnat scrisoarea prezentata in Comitetul Executiv National din 21 septembrie sunt expresia transpunerii in fapte a Programului Politic al PSD si a Programului de Guvernare.

10.Consideram ca performanta politica si electorala sunt cele mai importante criterii pe care se bazeaza evaluarea unui lider politic si a organizatiei pe care o conduce. De asemenea, apreciem calitatea umana a liderului nostru Marian Neacsu, echilibrul si competenta acestuia, spiritul neconflictual si constructiv de care a dat dovada totdeauna.

11. Astfel de decizii afecteaza echilibrul si linistea din interiorul Partidului Social-Democrat. Deciziile in interiorul P.S.D. trebuie adoptate cu calm, cu ratiune si in interesul partidului, nu pentru interese individuale ale unei persoane.

12.Subliniem ca Marian Neacsu, presedintele PSD Ialomita, nu este doar un lider apreciat in organizatia judeteana, ci este unul dintre acei lideri care au pus umarul si care au dus Partidul Social-Democrat unde este acum, adica la guvernare", se arata intr-un comunicat al PSD Ialomita.