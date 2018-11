"Procurorii desfasoara o investigatie care vizeaza suspiciuni de savarsire a unor fapte de coruptie privind acoperirea unor cheltuieli de campanie electorala cu sume de bani provenite de la o firma care ar fi obtinut contracte comerciale importante de la statul roman. Dosarul s-a constituit in anul 2018, in urma reunirii a trei dosare penale, dintre care unul a fost preluat de procurorii DNA la cererea autoritatilor judiciare austriece. Concret, un demnitar ar fi primit, in mod indirect, in perioada 2007 - 2008, foloase materiale in valoare de aproximativ 800.000 USD de la reprezentantii unei companii austriece, in schimbul demersurilor depuse de acesta in exercitarea functiei, astfel incat sa se incheie mai multe acte aditionale la un contract comercial derulat de companie. Suma ar reprezenta un comision de 10% din valoarea acestor acte aditionale si ar fi fost folosita in beneficiul demnitarului, fiind transferata in baza unor contracte fictive incheiate cu mai multe companii offshore", se arata in raspunsul trimis.

DNA sustine ca in acest dosar se desfasoara acte de urmarire penala si fata de alte persoane pentru savarsirea infractiunii de complicitate la luare de mita, iar in ceea ce il priveste pe Tariceanu, in conformitate cu prevederile legale si constitutionale, efectuarea urmaririi penale pentru infractiunea de luare de mita este conditionata de obtinerea unui aviz din partea Senatului.

In acest sens, procurorul-sef al DNA a transmis procurorului general documentele necesare in vederea sesizarii Senatului care urmeaza a decide.

DNA mai spune ca avizul solicitat pentru Tariceanu este necesar pentru efectuarea completa a urmaririi penale si pentru a-i oferi acestuia posibilitatea sa isi formuleze apararile intr-un cadru procesual legal.