"As vrea sa clarific pe cat posibil mica furtuna iscata, zilele trecute, intr-un pahar cu apa, dupa referirile mele la prietenii din PNL.

Trebuie sa recunosc faptul ca anul 2020 imi provoaca unele temeri. Este evident ca PSD nu poate fi inlaturat altfel decat printr-o larga coalitie, dar in acelasi timp nu putem ignora lectiile primite de la ce au insemnat CDR si Alianta DA. Multa speranta si multa bucurie s-au transformat in dezamagire si intr-un ajutor nesperat pentru PSD.

Noi, societatea romaneasca, nu am fost in stare sa ne opunem cu succes modelului politic promovat de acest partid care a capturat toate straturile economice si sociale. Din aceasta perspectiva, ma ingrijoreaza 2020. Daca vom face o alianta politica slaba sau fragila, prin care nu vom fi in stare sa schimbam fundamental societatea si sa oferim un model viabil de dezvoltare durabila, vom inregistra un esec de prioritati.

Din aceasta perspectiva as vrea sa fie citite gandurile mele despre PNL. E un moment de ingrijorare profunda, pentru ca imi dau seama ca suntem inca foarte departe de solutia de care avem nevoie. Cu totii am gresit uneori sau nu ne-am ridicat mereu la asteptarile celor care ne sustin sau ne voteaza. Replicile pe care le-am primit, pe alocuri descalificante pentru cei care le-au dat, imi confirma ingrijorarea.

Motiv pentru care nu doresc sa alimentez aceasta polemica. Nu sunt eu cel care trebuie sa reformeze PNL. Nu am putut si nici nu era misiunea mea in 2016, asa cum nu este nici astazi. Este misiunea oamenilor cinstiti si onesti din PNL. Sunt multi si ii asigur de toata pretuirea mea. Dar toti membrii partidelor din Romania trebuie sa stie ca, daca nu vor face reforma de care este nevoie in propriul partid, ea va fi facuta chiar de electorat, la vot. Si sunt convins ca au suficiente date ca sa inteleaga ce spun.

As vrea sa inchei prin a spune ca suntem deschisi unei colaborari cu PNL, asa cum suntem si cu USR. Ii asigur ca vor gasi mereu in noi un partener onest si ca avem speranta ca vom reusi sa punem bazele unei constuctii politice solide, care sa faca fata in alegeri, dar mai ales in perioada post-electorala. Resping ideea ca am fi 'condamnati' sa lucram impreuna. Democratia nu te condamna, democratia cere onestitate si capacitatea de a-ti recunoaste propriile greseli. Ii astept pe cei din PNL sa ni se alature in munca pentru o Romanie mai buna, pentru ca ne asteapta vremuri dificile", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.