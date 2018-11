"Trebuie sa fie un semnal de alarma si faptul ca oamenii de afaceri percep ca, in ultimul an, coruptia a crescut. Acest lucru, perceptia - a fost masurata de institutii de specialitate. Politicienii nu se mai pot preface ca nu inteleg semnalele repetate din partea romanilor, care pur si simplu nu mai tolereaza lipsa de integritate si de corectitudine in viata publica.

Avem nevoie de schimbari profunde, care sa restabileasca increderea cetatenilor in cei care ii reprezinta. Statul de drept trebuie sa devina ancora esentiala de stabilitate si predictibilitate in economie si in viata sociala. Cred ca sunt in asentimentul mediului de afaceri cand spun ca existenta unui stat de drept cu institutii puternice si politici predictibile este vitala pentru dezvoltarea unei economii competitive si prospere, asa cum ne-o dorim cu totii", a afirmat Iohannis, potrivit stiripesurse.ro.