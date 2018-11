Justitia este o parte a mecanismului public fara de care nicio societate nu poate functiona / exista sisteme de justitie mai mult sau mai putin eficiente , mai mult sau mai putin democratice , mai mult sau mai putin independente sau nu / dar asa haos cum a fost produs in anul 2018 in Romania nu a existat niciodata nicaieri!

1. Guvernul modifica prin ordonanta de urgenta legile facute timp de 1 an in Parlament.

2. Curtea Constitutionala decide azi ca judecatorii Curtii Supreme aplica gresit o lege inca din 2014.

3. Ministrul Justitiei si Procurorul General se balacaresc la televizor, pe Facebook si direct in CSM.

4. Comisia Europeana si Comisia de la Venetia ne spun ca gresim si totusi Comisia “Iordache” scoate limba la ei si spune ca stiu ei mai bine cum sa faca.

5. Oameni nevinovati sunt scosi din functii si “paraditi” de portocali si unchesei care merg linistiti la birou si incaseaza salarii de la Buget de peste 100 de milioane / iar condamnatii penal prezideaza Camera Deputatilor si ii cearta la televizor pe judecatori.

Haosul este produs in mod premeditat si directionat de catre infractori care vor sa scape linistiti cu banii furati si de prosti care au facut o facultate de Drept fantoma fara sa aiba bacalaureatul! Calai si slugi - plus trompetele care ii sustin la televizor!

Nu ma mai intereseaza soarta juridica a lui Dragnea - a dovedit deja ca si Pablo Escobar ca este mult prea puternic pentru Justitia noastra / pana la urma nici Escobar nu si-a incheiat cariera pe bancile Tribunalului / dar ma gandesc ca milioane de romani au cel putin un proces si spera sa vada ca se face dreptate - si trebuie sa aiba incredere in Justitie!

Acesta distrugere a Justitiei facuta in 2018 ne va costa enorm pe toti cei care vrem sa traim in continuare in Romania (si nu in Brazilia sau Costa Rica) / ne vor trebui multi ani sa reparam ce am stricat acum!", a scris Victor Ponta pe Facebook.