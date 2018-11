Senatul a aprobat proiectul USR de scoatere a stampilei din institutiile publice

Plenul Senatului a adoptat in unanimitate proiectul de lege pe care senatorul USR Cristian Ghica l-a initiat cu privire la eliminarea obligativitatii stampilei in institutiile publice (cu exceptia cazurilor in care utilizarea parafei este impusa in mod expres, prin legi speciale).