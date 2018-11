Intrebat daca Adrian Tutuianu are sanse sa revina in partid dupa ce va contesta decizia la Comisia de etica a PSD si in instanta, Badalau a spus ca nu stie, insa este posibil.

"Nu stiu subiectul asta. E posibil sa aiba. (...) Nu ma cobor sa-i dau un sfat, dar cred ca ar trebui sa isi revizuiasca comportamentul vizavi de colegi. Ca sa faci parte dintr-un colectiv, totusi... nu tot colectivul e rau si numai tu esti bun si destept si viteaz si devreme acasa. Sa fim seriosi! (...) Nu e normal si nu e corect sa se faca aceste inregistrari, dar nu uitati ca aceste inregistrari s-au facut la organizatia judeteana PSD Dambovita, unde domnul Tutuianu era presedinte in acel moment. Pe de alta parte, ce a reiesit din acele inregistrari arata ca domnul Tutuianu era un fel de spirit viu al partidului si al politicii romanesti in care Titulescu pur si simplu nu exista comparativ cu maretia dansului, punand epitete si absolut toti colegii aveau o calitate pe care nu as vrea sa o dezvolt aici. De aici nu denota decat o lipsa de caracter", a spus Badalau.

Badalau i-a transmis lui Tutuianu "sa nu mai puna epitete colegilor"

", a afirmat Badalau, miercuri, la Senat.

De asemenea, Badalau a subliniat ca primarii din judetul Dambovita "nu vor avea de suferit" in urma excluderii din PSD a lui Adrian Tutuianu.