"Este un calcul pe care-l facem in mod constant. Se fac de cateva saptamani discutii, negocieri cu toate grupurile parlamentare, cu toti parlamentarii, care in acest moment si-au exprimat sau inca nu si-au exprimat optiunea de a sustine o motiune de cenzura. Se va depune, fiind singura posibilitate intr-o sesiune, avem un singur glont de tras, o singura motiune de cenzura, se va depune atunci cand mizam pe un numar suficient de voturi pentru ca aceasta motiune de cenzura sa fie un succes. Pentru ca daca nu ne uitam la succesul unei astfel de motiuni absolut necesara acum, degeaba o depunem.

Vom folosi cel mai favorabil context. In momentul in care vom avea un numar de voturi, care sa ne dea perspectiva unui succes la aceasta motiune, o vom depune negresit, nu va exista sesiune fara motiune de cenzura. (...) Trebuie sa cream o masa critica pentru promovarea acestei motiuni, e vital in acest context in care discursul antieuropean al PSD este din ce in ce mai pregnant si situatia economica este atat de proasta. Evident ca avem obligatia sa generam un demers care sa fie incununat de succes. (...) Eu sper ca sfarsitul de an ne va prinde cu o motiune de cenzura votata de majoritatea din Parlament si, pe cale de consecinta, cu un nou Guvern", a spus Alina Gorghiu, potrivit jurnalul.ro.

Gorghiu sustine ca PSD si ALDE sunt pe cale sa piarda majoritatea in Parlament

'', a aratat Gorghiu.