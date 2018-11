"Eu nu am sa votez vreodata vreo motiune de cenzura impotriva unui guvern al Partidului Social Democrat. Am sa fiu critic acolo unde trebuie. Am sa votez toate actele normative care sunt importante pentru dezvoltarea economica, pentru infrastructura, pentru reforma sistemului judiciar, pentru reforma sistemului de incompatibilitati, subiect care e adus in atentie de CCR, dar nu voi fi un votant pur si simplu. Voi fi un votant critic al guvernarii. Nu ma dezic de ce am facut, problema noastra nu este partidul, ci liderul de la partid", a spus Tutuianu, intr-o declaratie la Senat, potrivit Hotnews.ro.

Chestionat cum vor colabora primarii din Dambovita cu liderul interimar al organizatiei PSD din judet, Rovana Plumb, acesta a spus ca Rovana Plumb nu a mai fost in Dambovita de doi ani si ca ar fi trebuit sa se abtina de la votul pe excludere.

"Primarii din Dambovita au avut mereu sprijinul meu. Doamna Rovana Plumb nu a venit in Dambovita de doi ani de zile. Doamna Rovana Plumb trebuia sa se abtina (de la votul pe excludere - n.r.), din respect. Cei mai multi (din judet - n.r.) nu vor raspunde la cantecul de sirena. Lucrurile nu se vor termina nici azi, nici maine, eu stiu ca am un razboi destul de lung, dar nu am sa abdic. Eu sunt un tip foarte bataios" a mai spus Tutuianu.