"Sunt foarte dezamagit si revoltat vazand ca proiectele spitalelor regionale din Iasi, Cluj si Craiova au fost abandonate de actualul Guvern/ la fel si Autostrada Iasi - Targu Mures!

In timp ce noi pierdem timpul cu valize, excluderi, protocoale, bla bla Romania pierde sansa de a se dezvolta in anii urmatori!

Am muncit foarte mult in 2014-2015 alaturi de Nicu Banicioiu, Eugen Teodorovici, Marius Nica si Ioana Petrescu ca sa obtinem cei 150 milioane de euro fonduri nerambursabile si sa asiguram de la Buget restul de 150 milioane necesari ! In mod normal in 2016 se puteau face procedurile, in 2017 incepeau constructiile si in 2020 aveam spitalele atat de necesare in functiune!



Am muncit cu Ioan Rus ( Ministrul Transporturilor) la realizarea si aprobarea Master Planului de Transport care prevedea clar ca Autostrada Iasi - Targu Mures se finanteaza din bani europeni si de la Buget ( ca si spitalele regionale)!

Update - azi la Camera Deputatilor toti cei de la ProRomania vom vota pentru proiectul de lege care obliga Guvernul sa faca ceea ce este prevazut in Master Plan!

Minciuna oribila cu studiile de fezabilitate care costa 200 de milioane mai poate fi “inghitita” doar de cei care au un televizor in loc de creier! Studiile BEI costa 1,8 milioane ( conform documentelor oficiale prezentate) si oricum Guvernul poate sa faca cu cine doreste aceste studii! Imi aduc aminte ca in 2013 am modernizat complet 200 de scoli cu bani si studii de la BEI si atunci cel mai mult s-a laudat cu acest succes Ministrul Dezvoltarii Regionale - atunci BEI (Banca Europeana de Investitii) era buna - azi nu mai este!

Adevarul este evident pt toata lumea: Dragnea si Valcov nu vor proiecte din bani europeni pentru ca fraudarea acestora se lasa cu dosare - si nici nu pot sa dea contractele la Teldrum sau la ferma de porci de la Salcia! Rovana Plumb este dispusa sa spuna si sa faca orice in speranta oarba ca va fi nominalizata Comisar European ( desi ea ar trebui sa stie cel mai bine cat de mult valoreaza promisiunile lui Dragnea) / iar romanii din Moldova, Ardeal si Oltenia raman fara un spital nou si fara autostrada atat de necesare !

M-am saturat sa vorbim de Dragnea si “gogosile” lui! La ProRomania trebuie sa aratam cum putem salva aceste proiecte de spitale, autostrazi, scoli fara de care Romania va rata sansa sa la dezvoltare in viitor!", a scris Victor Ponta pe Facebook.