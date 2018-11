"Eu spun ce face PSD-ul, acea recomandare care vizeaza infiintarea sectiei speciale, este exclus sa o punem in legislatie. Eu am spus-o la Venetia, ministrul Justitiei era langa mine si nu a spus nimic. Am spus ca este exclus. Am intrebat: <La voi in tara exista o institutie nebuna ca DNA sa puna presiune pe magistrati? Nu>”, a declarat, marti, deputatul Florin Iordache, la dezbaterile din Comisia speciala pentru legile justitei.

El le-a mai spus membrilor din opozitie, legat de sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie ca trebuie sa se vada monstruozitatea sistemului.

"Trebuie sa se arate monstruozitatea sistemului. O sa vedeti in perioada urmatoare monstruozitatile”, a adaugat Iordache, potrivit Hotnews.ro.