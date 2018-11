"Am fost singurul partid care a spus ca acest Cod Administrativ nu era necesar. Ma bucur ca nu vor intra in vigoare pensiile speciale pentru primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti de consiliu judetean, numirile politice in administratie si luarea deciziilor de patrimoniu cu doar 50%+1 din totalul consilierilor locali/judeteni in functie (in loc de 2/3). USR sustine ca administratia publica trebuie sa lucreze in interesul cetatenilor, nu al politicienilor, si asta se poate observa din legile si amendamentele pe care noi le depunem mereu in Parlament”, a declarat senatoarea USR Florina Presada, reprezententa USR in Comisia speciala pentru elaborarea Codului Administrativ, potrivit unui comunicat al formatiunii.

In comisia speciala, USR a depus sute de amendamente la Codul Administrativ pentru a pastra administratia publica curata, departe de interesele partidelor sau ale grupurilor de interese de orice fel. Majoritatea PSD-ALDE-UDMR s-a impus insa prin vot.

Reglementarile introduse in Codul Administrativ aveau acelasi scop ca modificarile din legile justitiei, de data aceasta prin slabirea regimului incompatibilitatilor, relaxarea criteriilor de integritate, diminuarea raspunderii decidentilor politici si politizarea functiilor publice.

Codul Administrativ a fost votat alaturi de Codul Penal in sesiunea extraordinara de la inceputul lunii iulie, iar USR a atacat legea la CCR cu ajutorul PMP si al deputatilor neafiliati. Doar trei deputati PNL au acceptat sa semneze sesizarea.