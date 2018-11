"Niciun ministru nu e batut in cuie, niciun ministru nu e de neschimbat. Pe cale de consecinta, orice ministru e remaniabil. Adica, eu cel putin asa stiu din teorie si cred ca asa e si in practica. Orice ministru la un moment dat poate fi remaniat. Nu stiu daca Guvernul in ansamblul sau poate fi schimbat", a afirmat Tudorel Toader, potrivit jurnalul.ro.

De asemenea, Tudorel Toader a fost solicitat sa comenteze afirmatiile unor social-democrati care sunt nemultumiti ca nu a dat ordonanta privind amnistia si gratierea.

"Va dati seama ce mare informatie va dau eu acum, daca voi spune 'da' sau daca voi spune 'nu'?! Si nu cred ca va puteti vaita ca nu am avut reactii si pozitii publice, dar toate la vremea lor", a spus Toader.