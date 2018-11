"Eu port si noi purtam discutii cu toti cei care incep sa ne dea dreptate cu ce le-am zis la momentul motiunii de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu. Si anume, noi doi aici de fata (Daniel Constantin - n.r. ) plus Sorin Cimpeanu, le-am zis si atunci si domnului Tudose, cred ca si domnului Tutuianu si domnului Neacsu, asa cum Dragnea il da afara pe Grindeanu azi, asa o sa va dea si pe voi. (...) Toti au crezut ca li se intampla doar altora si lor nu. Deci, discutam cu acesti oameni", a spus liderul PRO Romania.

Ponta a mai mentionat ca in formatiunea pe care o conduce "nu au loc baronii, Oprisanii"



"Si chiar daca aduc voturi, chiar daca au putere locala, nu vrem, noi avem un proiect pe termen lung, nu ne trebuie voturi maine. (...) Eu cel putin, la PSD, am fost odata ingropat de baronime, nu vreau sa fac de doua ori aceeasi greseala, dar in rest oameni care au activitate politica, care au experienta, care au capacitate politica, de principiu sunt bineveniti, insa nu vreau sa tragem noi de cineva. Poate se conving ei cu timpul ca ce le-am spus in iunie 2017 din pacate s-a dovedit adevarat. Daca eu credeam ca PSD-ul, in interior, in conducere, in CEx, se poate reforma, nu plecam din PSD, ca pe mine domnul Dragnea nu a avut curaj sa ma supuna chiar la vot la excludere, dar mi-am dat seama ca directia e total gresita si ca, sigur, se va alege praful si din guvernare si din activitatea parlamentara si din PSD. Uitati-va care e criteriul, dupa episodul de ieri PSD e mult mai slab, Dragnea e mult mai puternic. Eu am actionat intotdeauna invers, am preferat sa fie partidul de guvernare pe care l-am condus cat mai puternic, Guvernul cat mai bine pregatit, chiar daca am avut eu de pierdut din chestia asta si cred ca am procedat corect", a mai spus el, citat de realitatea.net.