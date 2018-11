"PSD Dambovita s-a impus in viata politica din Romania drept una dintre cele mai puternice, unite si performante organizatii judetene. Indiferent de examenele electorale pe care le-a avut de trecut, indiferent de luptele la care am fost provocati, am castigat absolut toate bataliile politice (unele pentru care nimeni nu ne-ar fi acordat vreo sansa).

Eficienta si rezultatele extraordinare ale Organizatiei nu au fost niciodata intamplatoare. Ele s-au datorat unitatii puternice de grup a membrilor sai, adunati in jurul unui lider incontestabil. El a stiut sa ne adune, el a stiut sa ne mobileze, el a stiut sa faca un dialog corect si sincer cu electoratul, cu oamenii din sate si orase, el a stiut sa creeze aceasta performanta. Acel lider se numeste Adrian Tutuianu", a scris Cramen Holban pe Facebook.