"Mi se pare o decizie care era necesara pentru linistirea partidului. Stiti bine ca in ianuarie am scris o scrisoare in care am spus foarte multe deficiente vizavi de managementul politic, unele s-au remediat, unele sunt in curs de remediere. Am semnat chiar si aceasta scrisoare, ultimul document, dar am venit in CEx si CEx-ul a avut o decizie, majoritatea a decis, mai departe am considerat ca, daca nu vrem raul partidului si vrem sa respectam ce milioane de romani ne-au votat si ne-au cerut in continuare, sa respectam acea decizie. Ca unii dintre colegii nostri nu au respectat-o, trebuie sa suporte, trebuie sa linistim partidul si sa facem ceea ce ne-am propus si ceea ce ne-au cerut oamenii", a afirmat Badalau, la Parlament, potrivit Agerpres.

El a spus ca cei doi au fost acuzati ca au discutat cu Opozitia vizavi de motiunea de cenzura. "Domnul presedinte a spus-o. Eu am incredere in conducerea partidului si in colegii mei ca sunt responsabili atunci cand afirma anumite lucruri", a adaugat Badalau.

Intrebat daca si Gabriela Firea va fi exclusa din PSD, Niculae Badalau a raspuns: "Nu cred, pana la urma toate discutiile trebuie aduse in interiorul PSD si reglat lucrul asta".

"Avem un guvern si de foarte multe ori chiar si public am criticat activitatea manageriala a membrilor Guvernului. Niciodata nu am vorbit vizavi de un coleg al meu folosind un epitet, folosind anumite expresii jignitoare si nu cred ca este corect asta", a sustinut Badalau.

Potrivit lui Badalau, atunci cand majoritatea hotaraste un lucru, minoritatea se supune

", a afirmat senatorul social-democrat.

De asemenea, intrebat daca ar trebui sa continue excluderile din PSD in cazul in care continua criticile, Niculae Badalau a precizat: "Nu, exclus".

In context, intrebat daca Paul Stanescu ar trebui sa plece din Guvern, senatorul PSD a spus ca nu.

"Paul este prietenul meu foarte bun, este unul dintre presedintii valorosi. Paul Stanescu e un tip care are principii si tine la ele, dar, asa cum am spus, niciodata nu voi vota impotriva lui Paul Stanescu, pentru ca e unul din liderii politici ai PSD respectati si care a facut organizatia Olt foarte puternica".

Luni, senatorul social-democrat Adrian Tutuianu si secretarul general al PSD, Marian Neacsu, au fost exclusi din partid in urma unei decizii luate de Comitetul Executiv National.