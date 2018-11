Chestionat daca si-a negociat vreo functie in guvern avand in vedere ca a semnat scrisoarea anti-Dragnea pentru ca apoi sa nu voteze documentul in sedinta de partid, Niculae Badalau a sustinut ca a renuntat sa mai sustina demersul pentru ca ”era foarte clar ca nu aveam o majoritate si acea scrisoare nu a creat o emulatie in partid”.

"Nu am negociat cu nimeni, puteam intra in primul guvern. (...) Exista doua analize (privind remanierea -n.red) a premierului si a comisiei de evaluare, ambele rapoarte au ajuns la presedintele partidului si Cex-ul va decide. Nu stim ce contine raportul primului-ministru si pana la urma el conteaza", a spus Badalau, ptrivit Hotnews.ro.

Intrebat daca ar vota pentru excluderea lui Paul Stanescu, Badalau a spus ca nu ar vota niciodata impotriva vicepremierului.

"Paul e prietenul meu foarte bun. E un tip care are principii si tine la ele. Niciodata nu voi vota impotriva lui Paul Stanescu".