"Cu Codrin Stefanescu am avut o discutie telefonica. Cu trei zile inainte de referendum, a fost prezent in judetul Dambovita, a mers la patronul unei firme de transport auto si i-a cerut sa-l sprijine cu autobuze si cu oameni pe care sa-i aduca in fata sediului PSD, pornind de la imprejurarea ca exista un anume conflict local acolo. Spre cinstea lui, patronul firmei respective a spus ca nu intra in asemenea jocuri.

L-am sunat (n.r. - pe Codrin Stefanescu), pentru ca am aflat aceste lucruri, l-am si injurat, nu am facut-o absolut deloc gratuit. Iar cu privire la modul in care a derulat toata aceasta operatiune de murdarire a mea, o sa caut sa rezolv problema cu domnul Codrin Stefanescu tot pe caile legale", a precizat Tutuianu la Palatul Parlamentului, potrivit jurnalul.ro.