"Ma cunoasteti foarte putin. Eu nu m-am certat cu cineva pentru ca vreau sa ma duc la Victor Ponta. Nu am iesit cu o scrisoare ca vreau sa ma duc la Victor Ponta. Il respect pe Victor Ponta. A fost un premier bun. Nu m-ati vazut niciodata iesind public si condamnandu-l pe Victor Ponta. Am spus public ca a gresit. Poate era util sa fi fost si Victor Ponta si Nicu Banicioiu si altii astazi in PSD. Probabil ca am fi avut mai multa forta, mai multa credibilitate. Dar nu este scopul meu sa merg in alta parte", a afirmat Tutuianu, potrivit dcnews.

Adrian Tutuianu a precizat ca va contesta in instanta decizia Comitetului Executiv National al PSD de a-l exclude din partid.

"Voi contesta la Comisia de etica, (...) dar nu am nicio speranta de la Comisia de etica atat timp cat presedintele ei, domnul Iordache, s-a pronuntat ieri pentru excluderea mea. Este ca si cand te-ai duce in fata unui judecator care s-a antepronuntat. Dar procedural voi parcurge acest pas. Voi vedea apoi cand este Congresul si voi merge la instanta de judecata. (...) In instanta voi arata doua lucruri: in primul rand, ca n-am incalcat disciplina de partid si ca am discutat in interior despre probleme care tin de viata de partid si de guvernare si, in al doilea rand, (...) voi dovedi ca aceasta sanctiune este una abuziva, care incalca norme democratice fundamentale prevazute de Legea partidelor politice si de Statutul PSD", a adaugat Tutuianu.