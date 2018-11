"Sa oprim experimentele PSD!

Din pacate, traim vremuri grele. Toate eforturile noastre conjugate de ani de zile pentru integrarea in Uniunea Europeana par sa fie anulate prin masurile iresponsabile ale unei guvernari venale.



O tara intreaga a contribuit, prin sacrificii enorme, la construirea unui proiect de tara care sa asigure viitorul acestei natii. Toti am strans din dinti dupa Revolutie, ne-am carpit orgoliile si ne-am tesut mandria pentru a incapea in haina noua a vremurilor europene. Ne-am castigat cu greu locul la masa UE, in ciuda tuturor provocarilor venite din Est. Dar am razbit tocmai pentru ca am jucat pe aceeasi carte.

Acum, coalitia toxica ne naruie toate visurile. O actiune conjugata pusa la cale in laboratoarele tenebroase ale PSD pare sa lucreze la scoaterea Romaniei din UE.

Eminenta cenusie de la Palatul Victoria, numit Darius Valcov, avand mandatul lui Dragnea, incearca sa redirectioneze Romania spre zonele gri ale regimurilor autarhice. Intr-o aventura fara precedent, consilierul lui Dancila franeaza accesarea de fonduri europene, incercand sa obtina bani negri de pe alte piete intr-un efort disperat de a evita regulile si normele impuse de Uniunea Europeana.



Desi avem la dispozitie zeci de miliarde de euro de la UE pentru dezvoltarea Romaniei, Valcov spune ca e mai usor sa construim spitale si autostrazi cu bani neinregistrati si necontrolati. De ce? Pentru ca nu pot comisiona fondurile europene, iar spaga are rolul ei in toata aceasta economie construita cu mare talent.

Asa s-a ajuns la situatia fara precedent ca propriul comisar european sa fie hulit in partidul care l-a lansat, deoarece incearca sa aduca bani in Romania.

Dragnea, prin hienele lui, Valcov si Stefanescu, a pornit o campanie murdara impotriva Corinei Cretu, comisar european, cu intentia clara de a denigra institutiile UE.

Catastrofa PSD s-a extins chiar in propriul partid, unde orice voce exprimata pe contrasens este eliminata din start. Cei care au incercat sa salveze macar aparentele au fost aruncati peste bord. Vezi cazul Tutuianu si Neacsu!

Un organism defect, care respinge orice forma de autoreglare. Daca mai lasam mult acest guvern, acest partid, sa experimenteze pe pielea noastra, sa nu ne miram ca ne vom trezi, peste noapte, aruncati peste bord, intr-o aventura extrem de periculoasa.

Aviz prietenilor nostri din opozitie! Inca mai putem salva Romania!", a scris Eugen Tomac pe Facebook.

Tomac: Dragnea, sfarsitul ti-e aproape!

Intr-o postare anterioara Eugen Tomac este de parere ca sfarsitul liderului social-democrat este aproape.

"Nu imi fac griji pentru Neacsu sau Tutuianu, dar ce a facut Dragnea azi, si anume eliminarea din joc a unor soldati vechi ai partidului, mult mai vechi decat insusi vataful de la Teleorman, arata a disperare. Disperarea lui Dragnea ca imperiul i se naruie. Dragnea, sfarsitul ti-e aproape!", a mai mentionat Tomac.