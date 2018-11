"Niciodata nu am trait doar din politica, sunt avocat, sunt profesor universitar, mai am un mandat de senator de doi ani de zile, ca urmare imi voi face datoria in primul rand fata de tara, ca senator, si voi sprijini acele proiecte de lege care sunt benefice pentru cetateanul roman, voi fi ferm impotriva celor care vin sa serveasca doar clientela cuiva sau anumite persoane si voi lua un timp de meditatie cu privire la ceea ce am de facut mai departe. Eu nu dezarmez, sunt un luptator si mai cred ca orice usa inchisa inseamna o alta usa deschisa, dupa cum eu cred ca astazi, nu ca am fost exclus eu si colegul meu Marian Neacsu, in general, cred ca un partid care exclude oamenii care au opinii contrare este un partid nedemocratic si un partid nedemocratic in interior nu poate sa genereze democratie in societatea pe care o administreaza astazi din pozitia de partid politic aflat la guvernare", a sustinut Tutuianu, potrivit jurnalul.ro.

Adrian Tutuianu a spus ca este un om de echipa care a sustinut intotdeauna punctele de vedere ale partidului.

"Am sustinut intotdeauna punctele de vedere ale partidului, uneori chiar si atunci cand poate am avut anumite indoieli, care sunt firesti, nu putem gandi toti la fel si sa fim pe un calapod. Voi sustine tot ceea ce este important pentru dezvoltarea economica a tarii, pentru infrastructura, voi sustine tot ceea ce este important pentru respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului. Nu m-am dezis niciun minut, de exemplu, de proiecte cum sunt cele de modificare a Codului penal sau Codului de procedura penala", a punctat Adrian Tutuianu.