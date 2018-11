"Si aceste lucruri au fost propuse atunci chiar de catre cei care au semnat acea scrisoare sau au sustinut-o. S-a convenit propunerea mea - eu atunci nefiind de acord cu niciun fel de masura, cum nu sunt nici acum - ca toata lumea sa se ocupe de ceea ce trebuia sa faca un partid, si anume sa functioneze, sa fie unit, si sa-si sprijine guvernul care pune in practica un program de guvernare. Din pacate, ulterior au aparut unele inregistrari de la niste sedinte pe care le-a condus domnul Adrian Tutuianu si am spus: 'condamn cu toata fermitatea acest mod de a inregistra sedintele interne de partid, ale oricarui partid', dar acele afirmatii ale domnului Tutuianu au suparat cea mai mare parte dintre membrii de partid", a declarat Dragnea dupa sedinta CExN al PSD.

Liviu Dragnea a mentionat ca duminica a discutat mai multe ore cu majoritatea liderilor si viceliderilor de organizatii "si toti au fost foarte suparati ca dupa acel CExN o parte dintre colegi au continuat sa actioneze impotriva partidului".

"Astazi, foarte multi colegi i-au reprosat domnului Tutuianu acele afirmatii. Chiar daca nu sunt de acord si condamn cu toata fermitatea modul in care s-a procedat sa se inregistreze intre ei acolo, la sedinta, afirmatiile au ramas. Domnul Tutuianu, in timpul sedintei de astazi, a spus ca ar putea, daca e cazul, sa-si ceara scuze, dar ca in continuare isi mentine toate afirmatiile. Colegii nostri nu au fost de acord cu aceasta abordare, pentru ca lucrurile grave care sunt acolo nu pot fi sterse cu buretele", a adaugat Dragnea, potrivit jurnalul.ro.

De asemenea, el a aratat si motivele pentru care Marian Neacsu a fost exclus, unul dintre ele fiind ca nu s-a mai ocupat de partid.

"Tot dupa Comitetul Executiv National, am sperat cu totii, in frunte cu mine, ca dupa doua - trei zile de suparare, care poate fi fireasca, oamenii incep sa se apuce de treaba. Domnul Neacsu sa-si exercite intr-un mod efectiv functia de secretar general si sa actioneze conform statutului. (...) Din pacate, dupa acel CExN, domnul Neacsu nu a mai ajuns la Kiseleff si n-a mai facut niciun fel de actiune de acest gen. In schimb, multi colegi parlamentari si presedinti de organizatii ne-au tot spus in ultima saptamana ca sunt chemati parlamentari sa adere la un proiect - n-au inteles foarte bine care este proiectul. Iar in ultimele zile au aparut din partea Opozitiei oameni care au spus ca exista o negociere intre domnul Neacsu si lideri ai Opozitiei, care au fost asigurati ca vor avea un numar suficient de voturi de la PSD pentru a vota motiunea de cenzura impotriva PSD-ALDE", a spus presedintele PSD.