"Sa vina Caragiale, sa plece guvernul!



1. Va marim salariile cu 25%, dar nici chiar asa, ca doar transferam contributia la CAS de la angajator la angajat;

2. Va marim pensiile, dar nici chiar asa, marim pretul la gaze si energie electrica, nu va mai dam indexarea de la 1 ianuarie, dam drumul la inflatie si depriciem moneda nationala;

3. V-am construit sute de scoli, dar nici chiar asa, erau biserici.



4. Am salvat absorbtia fondurilor europene prin proiecte derulate in Romania, dar nici chiar asa, din banii europeni am platit si noi cam trei miliarde de Euro datorii vechi;

5. V-am construit autostrazi, dar nici chiar asa, au fost cateva drumuri pietruite pe la baronii locali de incredere;

6. V-am facut spitale regionale, dar nici chiar asa, ca visul nostru este sa va vedem betegi ca sa va miluim cu ajutoare sociale;

7. V-am reformat justitia astfel incat sa fie respectate drepturile omului, dar nici chiar asa, doar cat sa ne scapam seful;

8. V-am scapat de microfoanele „statului paralel”, dar nici chiar asa, unde lipsesc ni le bagam singuri in priza;

9. V-am scapat de 'statul paralel', dar nici chiar asa, ca mai ducem si noi pe la K2 si T14 un vinut frantuzesc, un porcusor ca sa dam soric la tot poporul, mai mangaiem o manuta in ghips, mai stabilim cateva victime ale „statului paralel”;

10. V-am gasit dosarul lui Augustin Lazar care il avea pe Lazar ca santajist, dar nu era chiar Lazar, ci era Lazar.

11. V-am gasit pe camp o valiza cu documente de la Tel Drum, dar n-am gasit-o chiar asa, a fost livrata de prietenii din PSD sau de rezervisti.

Sa vina Caragiale, sa plece guvernul!", a scris Traian Basescu pe Facebook.