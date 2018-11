"PES (Partidul Socialistilor Europeni) a decis cine va fi candidatul sau pentru functia de Presedinte al Comisiei Europene la Alegerile Europarlamentare din Mai 2019 - Frans Timmermans!

Daca PSD mai ramane membru al PES pana anul viitor va trebui sa il sustina public pe Dl Timmermans, iar europarlamentarii sai sa il voteze in Parlamentul European !

Va suna cunoscut numele Dlui. Frans Timmermans? Este cel pe care il 'infierau cu manie proletara' in fiecare seara la A3 purtatorii de mesaj ai PSD / cel la care s-a ratoit ( din fericire in limba romana) Doamna Viorica Dancila in plenul Parlamentului European fiind primita la Bucuresti cu un entuziasm care mi-a amintit de vremurile Elenei Ceausescu/ este cel care in numele Comisiei Europene a atras atentia in privat si in public liderilor politici romani ca duc tara pe un drum total gresit!

Partidul Socialistilor Europeni reprezinta familia politica social-democrata in Europa / reprezentantii acesteia au sprijinit constant si determinant intrarea Romaniei in UE si NATO / stiu cat de mult si-au dorit Membrii PSD si cat de mult a muncit Adrian Nastase ca Partidul sa fie acceptat in Internationala Socialista si in PES

- eu am fost vicepresedinte al ECOSY (organizatia de tineret a PES) si vicepresedintele Internationalei Socialiste / am participat timp de 5 ani la toate reuniunile / Victor Negrescu a construit in Romania PES Activist Network iar Corina Cretu este considerata cel mai performant comisar european socialist!

- in anul 2014 campania electorala la nivel european a PES a inceput oficial printr-un mare eveniment la .... Bucuresti / iar PSD a obtinut 16 mandate din cele 32 alocate Roamaniei

- acum relatiile Romaniei cu PES (ca si cu PPE sau ALDE) sunt dominate de criticile unanime ale acestor mari familii europene fata de razboiul cu Justitia , masurile populiste si incapacitatea de absorbtie a fondurilor europene - cu doua luni inainte sa preluam pentru 6 luni presedintia Consiliului UE!

ProRomania este un partid care promoveaza interesul national printr-o integrare cat mai rapida si profunda in structurile UE , prin atingerea standardelor europene de dezvolate economica si sociala si cele prinvind democratia si statul de drept / ProRomania considera ca este in interesul si avantajul romanilor sa fim in UE si ca politicienii care vorbesc acum de ROEXIT si impotriva Europei o fac din simpla frustrare produsa de faptul ca nu pot fura nepedespiti fonduri europene si nu pot sa schimbe legile doar pt interesul lor infractional!

Pana la sfarsitul lui 2018 ProRomania va face parte din acea familie politica europeana capabila sa reformeze institutiile actuale si sa promoveze o Europa mai unita si mai puternica in care Romania si romanii sa fie mult mai integrati , respectati si promovati!", a scris Victor Ponta pe Facebook.