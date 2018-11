"Da (n.r.- procedura trebuie dusa pana la capat). Din ceea ce a prezentat domnul Toader si din ceea ce a iesit ulterior in presa dintr-o alta valiza, cred ca lucrurile acolo sunt mult mai grave decat ceea ce a prezentat domnul Toader. Acolo vorbim de unul sau doi oameni care au fost numiti in functie prin decret prezidential, dupa ce in prealabil clasasera niste dosare pentru cel care i-a numit in functie. Aici nu cred ca este vorba doar despre o problema de moralitate, ci cred ca este si o problema de incalcare a legii, si anume de un conflict de interese si poate si alte lucruri. Nu sunt specialist si nu ma pricep, dar in aceste chestiuni trebuie facuta lumina. Chiar daca se incearca sa se acopere acest scandal cu o valiza, cu doua valize, cu alte scrisori primite din Madrid sau din alte orase, aceste fapte raman. Ele nu pot fi ingropate", a spus Dragnea, citat de jurnalul.ro.

Chestionat de jurnalisti daca procedura nu a fost viciata de gafa lui Tudorel Toader, care a incurcat numele celor doi procurori, liderul PSD a raspuns ca "fapta ramane".

"Din cate imi aduc aminte, erau vreo 20 de puncte acolo. Repet, toate aceste chestiuni vor trebui lamurite si sigur vor fi lamurite, mai devreme sau mai tarziu. Fapta ramane, indiferent ca a gresit domnul Toader, ca nu a gresit domnul Toader, ca a confundat Cristian cu Augustin, ceea ce s-a intamplat este realitatea", a subliniat el.

In ceea ce priveste procedura de revocare a procurorului general, Dragnea a mentionat ca PSD il sustine pe ministrul Justitiei, cu toate ca a tinut sa precizeze ca si Tudorel Toader a gresit.



"Nu am spus ca s-a facut de ras, am spus ca a gestionat gresit subiectul respectiv, in sensul ca trebuia sa arate 'docomentul' imediat, dar pe fond, procedura declansata de ministrul Toader are sustinerea noastra, pentru ca ceea ce a spus sau ceea ce a prezentat in cele 20 de puncte sunt lucruri corecte", a conchis Dragnea.