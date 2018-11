Chestionat de jurnalisti de ce edilul Capitalei nu s-a aflat pe lista excluderilor in ciuda atacurilor vehemente la adresa sa, Liviu Dragnea a spus: "Orice atac care se refera la mine nu ma face pe mine sa cer colegilor mei din CEx sa fie exclus cineva. Categoric nu! Numai in momentul in care constatam, cea mai mare parte dintre noi, ca se depaseste linia rosie. Linia rosie inseamna actiuni care lovesc foarte serios in stabilitatea partidului si in stabilitatea majoritatii guvernamentale".

Al treilea om in stat a amintit si despre ce urmeaza sa se intample cu cei care se afla in spatele lui Tutuianu si Neacsu, printre care primarul Capitalei si vicepremierul Paul Stanescu: "Din punctul meu de vedere, nimic rau. Nimic rau! Nu au ajuns nici la mine, nici la alti colegi informatii despre vreo actiune care sa urmareasca racolarea unor parlamentari PSD, care sa nu voteze legi initiate de majoritate sau de catre guvern sau sa voteze o eventuala motiune de cenzura a Opozitiei".



Dragne a tinut sa prcizeze ca majoritatea nu va fi influentata de excluderile din PSD, noteaza romanialibera.ro.

"Majoritatea nu va fi influentata. Ceea ce au spus toti colegii in sala - absolut toti colegii, au spus-o din proprie initiativa in fata intregului Comitet Executiv National - a fost faptul ca nu vor vota impotriva Guvernului, impotriva legilor initiate de catre majoritatea parlamentara. Astea sunt zicerile dumnealor", a subliniat el.