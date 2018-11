Chestionat de jurnalisti de ce nu demisioneaza din functii, raspunsul lui Liviu Dragnea a fost: "Pentru a nu pune in pamant, pentru a nu bloca niste obiective majore pe care ni le-am asumat si eu, si colegii mei inca din 2016. Asta este motivul".

"Partidul, in marea lui majoritate, considera altfel, ca trebuie sa ducem la capat ceea ce am stabilit. Discutiile pe care le-am avut cu sute de primari in ultima perioada, cu unii care astazi au venit direct aici sa discutam, cu alti colegi de partid, cu membri de partid, cu simpatizanti de partid, m-au facut sa decid nu acum, ci mai demult, ca aceste lucruri trebuie duse la capat, altcineva nu le va putea duce. Nu va mai fi si nici nu-i doresc altui coleg sa aiba inconstienta mea sa se lase ciuruit in felul asta", a mai mentionat el, citat de ziuaconstanta.ro.