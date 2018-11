"Eu nu stiu ce ati publicat dumneavoastra, doar ce mi-au aratat colegii. Din cate imi aduc aminte, exista totusi niste institutii aici, ale statului de drept in Romania, respectiv DNA, prietenii dumneavoastra, care cred ca trebuie sa investigheze si sa dea raspunsuri la aceste intrebari. Eu n-am niciun fel de legatura cu acea valiza. Poze cu mine cred ca sunt mii in aceasta tara, nu stiu care le tine, pe unde le tine, unii poate le tin pe tableta, altii le tin sub perna... Habar n-am. Nu ma intereseaza de unde sunt facute, cum sunt capturate si cum au ajuns acolo. In ceea ce priveste celelalte informatii... nu mi-a... nu mie... Tel Drum-ul sau nicio alta companie nu mi-a platit nimic din ceea ce s-a realizat in vreo proprietate de-a mea. Niciodata!", a declarat Liviu Dragnea la finalul sedintei CExN, ca raspuns la mai multe intrebari ce i-au fost adresate de un jurnalist de la Rise Project.

Jurnalistul l-a intrebat pe Dragnea, intre altele, daca "parchetul, marmura, geamurile, barul din casa dumneavoastra au fost platite de Tel Drum".

Totodata, Dragnea a fost intrebat daca stie despre legaturile dintre fiul sau, Valentin, si Petre Pitis, evidentiate de corespondenta prin e-mail purtata de acestia, prin care fiul sau ii cerea bani imprumut directorului general de la Tel Drum, dupa cum reiese din capturi de e-mailuri prezentate de Rise Project, scrie Agerpres.



"Nu, si daca sunt e-mailuri intre ei, sa fie sanatosi amandoi! Sa le explice! (...) Daca acele documente sunt reale, eu sunt absolut convins ca in aceasta speta, daca nu cumva sunt documente care au plecat din DNA sa ajunga in Teleorman si dupa aia sa ajunga la Rise Project, ca a aparut si teoria asta. Dar eu nu cred in asta, eu nu cred ca cineva din DNA a facut vreodata asa ceva, trebuie sa le investigheze. Sigur ca nu au timp sa investigheze toate neregularitatile, nelegalitatile pe care le-au infaptuit Iohannis si apropiatii lui. Dar pe astea sigur ca le vor investiga si trebuie sa ajunga la niste raspunsuri", a spus Dragnea.

El a negat ca ar exista vreo corespondenta prin e-mail intre el si Pitis, intrebat daca are vreo legatura cu acesta. "N-am niciun mail cu Petre Pitis", a mentionat Dragnea.

Totodata, presedintele PSD a precizat, ca raspuns la o intrebare, ca s-a intalnit cu Petre Pitis, cel mai recent, in urma cu 10-15 ani.



"Cred ca sunt mai mult de 10-15 ani, cred, cand era consilier judetean domnul Pitis, cred. Domnisoara procuror (catre ziarista care i-a adresat intrebarea - n.r.), faceti publice intrebarile astea, astea se fac la Procuratura, nu aici", a spus Dragnea, intrebat cand s-a vazut ultima oara cu Petre Pitis si Mugur Gheorghias sau cand a discutat ultima oara cu cei doi.

