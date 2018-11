"Am avut cateva discutii cu colegi de-ai mei care au venit, evident, preocupati, ingrijorati pentru urmatorul lucru: stau si isi pun problema daca nu cumva majoritatea din Parlament va fi afectata. Nu va ascund ca si preocuparea mea este tot in acest sens", a spus Tariceanu la TVR 1.

Liderul ALDE a tinut sa mentioneze ca momentan coalitia are o majoritatea confortabila, sperand ca "miscarile" din PSD sa nu afecteze si mai mult partidul.

"Orice proiect guvernamental sau al unor colegi care au initiative legislative pana la urma ajunge tot la vot, alt mecanism nu exista si sigur ca din aceasta perspectiva o anumita preocupare este. E adevarat ca majoritatea pe care o avem este una confortabila, in pofida incercarilor, cei de la PNL nu au reusit nimic, din contra, sunt parlamentari ai PNL-ului care in ultima perioada au devenit membri ALDE. Coalitia s-a consolidat, as spune, sau s-a marit. Dar, sigur ca sper ca aceste miscari sa nu afecteze mai mult PSD-ul, in asa fel incat sa ne putem duce la buna indeplinire angajamentele pe care ni le-am luat in fata alegatorilor", a completat el, citat de stirileprotv.ro.