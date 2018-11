"Modul in care presedintele Camerei deputatilor, al treilea om in stat, a decis sa se raporteze la ceea ce se anunta a fi cel mai mare scandal politic din ultimul deceniu, arata nu doar o lipsa acuta de responsabilitate, dar si tentativa de a muta atentia si vinovatia asupra Presedintelui Romaniei, subliniaza senatorul Dirca.

«Dupa ani in care s-a vorbit despre legaturile dintre TelDrum si Liviu Dragnea, dupa toate indiciile si argumentele care-l indicau pe liderul PSD drept stapanul corporatiei hranite cu bani publici, avem acum premisele unei dezvaluiri complete. Valiza pe care jurnalistii RiseProject sustin ca o au in posesie ar putea demonstra, dincolo de orice dubiu, cine este Liviu Dragnea, omul pentru care politica a insemnat cea mai profitabila afacere.

In mod absolut ilogic si disproportionat, in fata acestui subiect – confirmat inclusiv de fostul sau presedinte de partid, Victor Ponta –, Liviu Dragnea raspunde mai degraba naiv. Doua valize au tinut locul argumentelor: una cu gogosi (de aceasta data comestibile, nu electorale), iar cealalta pline cu acuzatii la adresa lui Klaus Iohannis sau a Forumului Democrat al Germanilor din Romania. Care e legatura dintre afacerile prin interpusi ale lui Liviu Dragnea si ce crede PSD ca ar fi facut Klaus Iohannis/FDGR? Niciuna. Dar Liviu Dragnea nu are o problema cu vinovatia sa, ci cu nevinovatia altuia.

De fapt, marele pericol in care ne-a pus Partidul Social Democrat este inversarea scarii valorilor. Guvernul Dancila ne-a aratat cum incompetenta, slugarnicia si lipsa de educatie pot fi motoarele ascensiunii politice, iar majoritatea parlamentara PSD+ALDE ne-a exemplificat cum democratia poate fi transformata intr-o dictatura a masinii de vot. Acum, Liviu Dragnea a prezentat un nou punct al adevaratului program de guvernare: invinovatirea tuturor celorlalti.

Poate din frustarea de a fi partidul cu cel mai ridicat procent de corupti demonstrati de instanta de judecata, poate dintr-o nostalgie a vremurilor in care PCR isi lichida adversarii cu acuzatii inchipuite, pesedistii de astazi se lupta cu nevinovatia lui Klaus Iohannis si a Opozitiei. Pe noi, cei din USR, au incercat fara succes sa ne atraga intr-un dosar de presupuse finantari ilegale, folosindu-se de subordonatul politic de la AEP. Instanta le-a demonstrat ca au calomniat. Liviu Dragnea incearca sa-l atraga in cursa vinovatiei pe Klaus Iohannis, desi Justitita nu i-a gasit vreo vina.

Constatam ca l-au exclus inutil pe infractorul Adrian Severin din Partidul Social Democrat. Ar fi trebuit sa-l numeasca presedinte de onoare, alaturi de Ion Iliescu. Maxima sa a devenit sloganul partidului: Daca toti suntem corupti, inseamna ca nimeni nu e corupt. De astazi, aceasta a devenit ultima linie de aparare a lui Liviu Dragnea. Singura sa problema e ca NU toti suntem corupti», a conchis senatorul Dirca", potrivit unui comunicat al formatiunii.