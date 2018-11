"Acum cred ca este prea mult. A fost lovita mana lui cea dreapta, Marian Neacsu, una dintre cele mai importante persoane pe care s-a sprijinit in cariera lui politica. E cel care l-a ajutat sa-l decapiteze pe Victor Ponta etc. Discutam de o stare aproape de dementa politica, in care distrugi pe oricine din jurul tau care ti se opune si incearca sa te aduca la lumina", a spus Chrica pentru Agerpres, conform stirileprotv.ro.

De asemenea, primarul a avut si o reactie in legatura cu scandalul momentului in care este implicat Liviu Dragnea.



"De obicei, stilul asta de dezinformare se practica mai ales in structurile de informatii israeliene, cand brusc apar niste materiale cu o cantitate de informatii destul de importanta, dar in fapt nu reprezinta mai nimic. Pune tensiune pe undeva, pe o zona. E stilul americano-israelian. Cam asa se intampla de regula in astfel de dezinformari", a spus el.

El este de parere ca episodul "valiza" nu va avea prea mare efect asupra liderului social-democrat.

"Adica, voi nu ati reusit sa scoateti nimic, dar eu iar am fost cu un pas inaintea voastra si am scos actele din compania Tel Drum. Nu le-a gasit DNA-ul, nu le-a gasit nimeni, dar apar la un taran pe camp", a completat Chirica.