"Domnul Dragnea, nu vreau sa fiu prost inteles, mai ales de el, este o persoana, nu se poate totul sa se invarta numai in jurul lui. Pana la urma, si ceilalti ar trebui sa se gandeasca. El a fost legal ales, a candidat, in fine. Dar nu putem sa ocolim problema asta si sa mergem mai departe? In sensul, discutam si alte probleme? Sau discutam de dimineata pana seara Dragnea, Dragnea? Pentru ca pana la urma de ce un partid ca PNL-ul nu creste in sondaje? Pentru ca nu e capabil de altceva. Eu cred ca si cetatenii care se uita la PNL spun: Domnule, bun, ok, mi-au spus o data, de sapte ori ca PSD-ul e ciuma rosie (...), dar altceva mai stiti? Daca nu stii decat lucrul asta, atunci iti pierzi increderea", a spus liderul ALDE la TVR 1.

Tariceanu a mai tinut sa mentioneze ca episodul "valiza" este o "operatiune pregatita", menita sa il discrediteze pe Liviu Dragnea.

"Mi s-a parut hilar, e o incercare de a-i lua pe oameni de prosti, pana la urma, sa spui ca valiza era pierduta pe camp, era gasita de un taran iar taranul l-a contactat pe reprezentantul Rise Project din Teleorman. (...) Chestiunea asta mi se pare o operatiune pregatita undeva, nu stiu sa va spun cine a pregatit-o, pot sa fac supozitii, dar asa, pentru mine, pentru a-l discredita pe Dragnea, pentru a-i distrage atentia, pentru a-l fragiliza, multe scopuri pot fi gandite. In final, vorbeam despre o incercare de preluare a puterii, deci preluarea puterii presupune ce? Indepartarea de la putere a actualei coalitii PSD-ALDE si sigur ca o lovitura care se poate da si care ar fi eficienta ar fi la adresa lui Dragnea, n-ar fi numai el afectat, ar fi pana la urma intregul partid", a completat el, citat de dcnews.ro.

Platforma Rise Project a anuntat, sambata, ca a intrat in posesia unei valize "cu informatii esentiale din interiorul corporatiei Tel Drum" la care procurorii DNA n-au avut acces. Potrivit sursei citate, valiza ar fi fost gasita in zona rurala din Teleorman, de catre un localnic, chiar pe proprietatea lui.