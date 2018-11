"A fost o zi care nu dorim sa se mai repete, o zi in care s-a constatat de catre fiecare dintre colegi, majoritatea colegelor si colegilor, ca s-a depasit o linie rosie si atunci trebuia sa se ia niste masuri. (...) Pot exista opinii diferite, pot exista nemultumiri, dar ele trebuie discutate intai in partid. (...) Practic, ce s-a intamplat? Colegi de-ai nostri, in speta domnul presedinte al organizatiei Dambovita a continuat sa vorbeasca despre partid, despre noi, despre cei care facem parte din PSD, intr-un anume fel, jignitor, fapt ce a condus la reactii din partea tuturor. Pentru ca noi consideram ca intotdeauna prin unitate am putut sa construim, mai ales sa putem sa facem fata atator provocari", a spus Rovana Plumb.

Ministrul a opinat ca "evenimentele neplacute" dezbatute in Comitetul Executiv nu ar fi trebui continuate iar liderii au responsabilitatea de a asigura unitatea partidului.

"A vorbit in partid, este intr-adevar de condamnat faptul ca au fost inregistrate toate acele mesaje pe care le-a transmis, dar in momentul in care esti lider de partid ai o mare responsabilitate, indiferent ca esti la nivel national sau la nivelul unui judet, ai o mare responsabilitate, trebuie motivati oamenii, trebuie condusi de asa maniera oamenii incat sa se asigure unitatea partidului, si nu sa se exprime anumite pareri. (...) Totusi, dupa evenimente neplacute care au fost si au fost dezbatute in cadrul CEX-ului, nu mai trebuiau continuate. Pe langa lucrul acesta, domnul presedinte a vorbit si la unul dintre posturile publice referitor la faptul ca sunt destui parlamentari care nu vor mai sustine legile pe care le propune majoritatea parlamentara sau ca la o eventuala motiune de cenzura vor vota motiunea de cenzura. Fapt ce a determinat aceasta reactie a colegilor nostri in CEx si s-a luat aceasta decizie de excludere", a aratat Rovana Plumb, presedinte interimar al PSD Dambovita.

Ea a respins ideea schimbarii majoritatii parlamentare in contextul unei posibile pierderi a sustinerii din partea unor parlamentari social-democrati, scrie Agerpres.



"Nu se va intampla lucrul acesta (...), niciunul dintre membrii nostri de partid care sunt actuali parlamentari nu vor face lucrul acesta. (...) Sunt convina ca toti cei care suntem astazi membri ai Parlamentului Romaniei si facem parte din PSD gandim constructiv si pozitiv, nu cum sa daramam", a subliniat Plumb.

Rovana Plumb si-a exprimat convingerea ca ceilalti semnatari ai scrisorii deschise prin care s-a cerut, in septembrie, demisia liderului PSD "vor merge mai departe pentru a construi impreuna".

"Nu am citit scrisoarea (transmisa luni de Gabriela Firea - n.r.), sincer, nu am avut timp sa citesc scrisoarea, dar eu consider si (...) am aceasta convingere ca toti ceilalti care au avut o alta opinie, pe care eu nu am inteles-o, cum la jumatatea perioadei de guvernare nu mai e bun presedintele, dar asta o spun in nume personal, nu am inteles, dar nu am sa fiu niciodata de acord cu un santaj, apropo de ceea ce s-a spus, ca nu se mai voteaza aia, ca nu se face aia, ca va trece motiunea de cenzura, dar eu am convingerea ca toti ceilalti atata timp cat au aceasta responsabilitate si intr-adevar sunt atasati valorilor noastre si atasati nevoii de a gasi solutii (...) nu vor proceda la fel si vor merge mai departe pentru a construi impreuna", a adaugat Rovana Plumb.

"Orice atac care se refera la mine nu ma face pe mine sa cer colegilor mei din CEx sa fie exclus cineva. Categoric nu! Numai in momentul in care constatam, cea mai mare parte dintre noi, ca se depaseste linia rosie. Linia rosie inseamna actiuni care lovesc foarte serios in stabilitatea partidului si in stabilitatea majoritatii guvernamentale", a declarat luni presedintele PSD, Liviu Dragnea.