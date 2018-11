"Sunt reprezentantul minoritatii germane in Parlament, membru al Forumului Democrat al Germanilor din Romania. In ultima perioada organizatia noastra a fost calomniata de catre diversi reprezentanti ai PSD, astazi s-a atins, insa, culmea prin prestatia presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Resping cu maxim dezgust afirmatiile presedintelui Camerei Deputatilor referitoare la prezumtive retrocedari catre Forumul Democrat al Germanilor din Romania si ii cer sa vina la tribuna Parlamentului sa dovedeasca ce a debitat", a afirmat Ovidiu Gant.

El a adaugat ca aceste afirmatii au fost infirmate inclusiv de guvernul PSD prin Comisia nationala privind retrocedarile catre culte si minoritatile etnice, scrie Agerpres.



"In consecinta, daca mai are o urma de onoare, vine aici si isi cere scuze fata de minoritatea germana si Forumul Democrat al Germanilor din Romania sau demisioneaza", a subliniat Ovidiu Gant.

Liviu Dragnea, cu doua valize la CEx

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat luni la sedinta Comitetului Executiv National al PSD cu doua valize in care, dupa cum a spus Dragnea, sunt "gogosi de la Rise Project", precum si "documente care inca nu au ajuns la DNA".

"Am intarziat putin, pentru ca am venit cu doua valize. Prima este cu gogosi de la Rise Project, sunt aici, proaspete, le lasam aici. A doua valiza, dupa cum probabil stiti sunt din Teleorman, si ca orice localnic din Teleorman am gasit in fundul curtii o valiza cu documente care nu au ajuns inca la DNA", a declarat Dragnea la Parlament, inainte de CExN al PSD.

El a enumerat mai multe "dosare" care vizeaza, printre altele, "achizitia frauduloasa a imobilului Raiffeisen".



"Dosarul 02 - Retrocedari catre Forumul Democrat German a bunurilor grupului etnic german. Dosarul 03 - Promovarea procurorilor care i-au inchis dosarele. Dosarul 04 - Declaratii mincinoase despre banii incasati din chirii. Dosarul 05 - Inchirierea Caminului de batrani de la Forumul Democrat German. Dosarul 06 - Presiuni asupra unui judecator de la Curtea Constitutionala. Si mai avem niste stickuri care inca nu au ajuns la DNA. Aceste doua valize vi le las dumneavoastra. Daca sunteti curiosi, fotografiati-le, filmati, luati si stickurile", a spus Dragnea.

Fiind intrebat ce are de spus despre valiza intrata in posesia jurnalistilor de la Rise Project cu documente despre firma Tel Drum si fotografii care ar avea legatura cu el, presedintele PSD a replicat: "Este o gogoasa nu are nicio legatura cu mine, nu ma intereseaza ce-i acolo, habar nu am ce e in acea valiza, daca e valiza, daca nu e valiza, cine le-a dat, de ce le-a dat".

Referitor la legaturile sale cu firma Tel Drum, a replicat: "Nu va intereseaza valizele acestea. Nu va intereseaza golaniile facute de unii procurori cu presedintele Romaniei".



Presedintele PSD a mai apreciat ca valiza cu documente apartinand Tel Drum "e o prostie, o disperare".



"Probabil, sa acopere si scandalul in jurul domnului Lazar - sau domnilor Lazar - numai ca acest scandal nu poate fi ocolit. Nu poate fi ingropat. Este mult prea grav", a precizat el.

In ce priveste faptul ca in valiza de la Rise Project se afla si o fotografie cu el, Dragnea a replicat ca exista mii de poze in care se afla alaturi de cetateni romani.

"S-ar putea sa apara mii de valize cu pozele mele", a adaugat Dragnea.

Platforma Rise Project a anuntat, sambata, ca a intrat in posesia unei valize "cu informatii esentiale din interiorul corporatiei Tel Drum" la care procurorii DNA n-au avut acces. Potrivit sursei citate, valiza ar fi fost gasita in zona rurala din Teleorman, de catre un localnic, chiar pe proprietatea lui.