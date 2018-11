"Domnul Dragnea a vandut aceste gogosi in campania din decembrie 2016, probabil gogosile pe care le-a adus astazi la reuniunea Comitetului Executiv sunt gogosi reincalzite pe care probabil vrea in continuare sa le vanda romanilor, dar eu sunt convins ca romanii s-au saturat de gogosile lui Dragnea", a declarat liberalul dupa sedinta Biroului Executiv a PNL.

De asemenea, el a tinut sa mentioneze ca are indoieli cu privire la discernamantul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.



"Domnul Dragnea nici nu stiu de ce se teme, cert este ca in ultima vreme da semne de nervozitate, de pierdere a cumpatului si in anumite momente am serioase indoieli privitoare la discernamantul sau in girarea functiilor importante pe care le detine, tocmai din acest motiv PNL a initiat procedura de demitere a lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor", a spus Orban, citat de dcnews.ro.

Liviu Dragnea s-a prezentat la sedinta CEx al PSD cu doua valize, ca reactie la noul scandal care il vizeaza. Liderul social-democrat a tinut sa mentioneze ca in una dintre acestea se afla gogosi de la Rise Project, iar in cea de-a doua "cu documente care nu au ajuns inca la DNA".