"Am auzit de o valiza, dar ce mi s-a parut foarte interesant... pe langa valiza mi s-a parut interesant ca ea a fost predata reprezentantului de la Rise Project din judetul Teleorman. Nu stiam ca exista in fiecare judet cate un reprezentant pregatit sa preia valiza, ca inteleg ca, daca a luat-o la judetul Teleorman, or mai fi si in alte judete si se pregatesc, fiecare sunt cu sufletul la gura.

Mie mi s-a parut ca este usor hilara povestea asta cu parfum de genul barfe, smenuri si altele", a spus liderul ALDE la Parlament.

El a tinut sa mentioneaza ca nu a discutat pe marginea acestui subiect cu presedintele PSD.

"Am fi caraghiosi daca am sta sa pierdem vremea", a completat el, citat de ziare.com.