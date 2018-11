"Nu am vazut niciodata asa ceva. Am intrat in partidul lui Adrian Nastase, am fost in partidul condus de Geoana, am condus si eu. Partidul are mult pacate, dar a fost un partid puternic care a guvernat bine Romania. Ce se intampla acum la PSD seamana cu Conventia Democratica din anii 90. E un macel.

Spre deosebire de fostii presedinti, ma includ, care aveau o anumita vizune, aveam aliati politici, Dragnea ori te cumpara, ori te elimina. A facut lucrul asta cu mine, cu Grindeanu, multi alti oameni din PSD pe care nu a putut sa ii cumpere. Acum a venit randul lui Tutuianu. Lectia ar trebui sa fie clara pentru cei care tac si cred ca se pot inteleg cu Dragnea. La Dragnea, ori primesti mita din banii partidului... eu vorbesc de faptul ca nu exista o solidaritate in jurul unor idei. Acolo ori faci ca Dragnea, ori esti dat afara", a declarat fostul premier la Digi24.