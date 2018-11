"Am intarziat putin, pentru ca am venit cu doua valize. Prima este cu gogosi de la Rise Project, pe care le lasam aici. A doua valiza - stiti ca sunt din Teleorman, am gasit in fundul curtii o valiza cu documente care nu au ajuns inca la DNA", a spus Liviu Dragnea la Parlament, citat de jurnalul.ro.

In egala masura, el a enumerat mai multe "dosare" care vizeaza, printre altele, "achizitia frauduloasa a imobilului Raiffeisen", dar si alte dosare in care este implicat numele presedintelui Klaus Iohannis.

"Dosarul 02 – Retrocedari catre Forumul Democrat German a bunurilor grupului etnic german. Dosarul 03 – Promovarea procurorilor care i-au inchis dosarele. Dosarul 04 – Declaratii mincinoase despre banii incasati din chirii. Dosarul 05 – Inchirierea Caminului de batrani de la Forumul Democrat German. Dosarul 06 – Presiuni asupra unui judecator de la Curtea Constitutionala. Si mai avem niste stickuri care inca nu au ajuns la DNA. Aceste doua valize vi le las dumneavoastra. Daca sunteti curiosi, fotografiati-le, filmati, luati si stickurile", a punctat al treilea om in stat, conform g4media.ro.

Referitor la legaturile sale cu firma Tel Drum, a replicat: "Nu va intereseaza valizele acestea. Nu va intereseaza golaniile facute de unii procurori cu presedintele Romaniei".