"In Romania, accesul la Justitie este garantat pentru orice persoana. Fiecare, daca e nemultumit, si sigur ca dansul e nemultumit, are dreptul sa se adreseze unui judecator. Problema este sa nu abuzam de dreptul acesta desi, din pacate, multi abuzeaza. Astazi voi face o declaratie mai cuprinzatoare privind legalitatea de numire a procedurii in functia de procuror general. Uitati-va pe anuntul procedurii de selectie a candidatului pentru procuror general. Acolo se prevad conditiile legale", a spus Toader, potrivit Hotnews.ro.

Toader a afirmat ca pe data de 16 martie 2016, cand s-a inchis termenul de inscriere dosarul candidatului Lazar avea 2 piese: declaratia de intentie si un CV.

"Nu exista nimic in plus. Comparati cererea si CV-ul cu cerinta din anuntul de declansare a procedurii, care nu pica. Eu, daca eram ministru al Justitiei la momentul acela intrebam cate dosare avem? Patru. Sunt complete? Unul nu e complet, la revedere. Nu ma apuc eu ca ministru sa caut sa completez dosarele unui dintre candidati", a mai spus ministrul Justitiei.