Liviu Dragnea nu a venit la proces, el fiind reprezentat in sala de judecata de doi avocati.



Avocatii a 3 dintre inculpati, printre care si ai lui Liviu Dragnea, au depus la acest termen motivele pentru care au declarat apel impotriva deciziei de condamnare. Ceilalti avocati au solicitat amanarea procesului, pentru a putea studia acele motive de apel, instanta stabilind un nou termen pentru 3 decembrie.

De asemenea, avocatul Toni Neacsu, care o reprezinta pe Olguta Sefu, fost director executiv adjunct la DGASPC Teleorman, a ridicat o exceptie privind nelegalitatea completului de judecatori care se ocupa de acest caz, insa instanta a decis ca exceptia sa fie trimisa la Curtea de Apel Bucuresti, pentru a fi atasata la dosarul deschis impotriva Instantei supreme de Liviu Dragnea.



Tot acum, judecatorii au anuntat ca la dosar au fost depuse motive de apel in favoarea lui Dragnea de catre o persoana, Vasile Botomei, fara ca sa aiba consimtamantul liderului PSD.

Chestionat de magistrati, Vasile Botomei a declarat ca nu este avocat, dar este doctor in Drept si un exponent al societatii civile, sustinand ca a depus motive de apel in apararea lui Dragnea, deoarece avocatii presedintelui PSD "au protocoale" cu procurorii si judecatorii.

Instanta a dispus indepartarea de la dosar a documentelor depuse de Vasile Botomei. Ulterior, acesta le-a spus jurnalistilor ca a depus acele motive de apel, deoarece toti avocatii lui Dragnea "sunt sub un protocol secret de colaborare cu Parchetul si aveau o dubla comanda".

Inainte de inceperea procesului, pe trotuarul din fata Instantei supreme au venit aproximativ 50 de sustinatori ai lui Liviu Dragnea, in majoritate pensionari, acestia avand un schimb de replici cu cativa protestatari #Rezist.

"Spun parerea celor multi si necajiti. Noi vrem ca presedintele Dragnea sa nu mai fie tracasat si plimbat. Este o treaba politica. Sa arate USR si PNL ce program de guvernare au. Sa arate ca maresc pensii, salarii. Nu fac nimic. Vor doar sa dea jos ceea ce este bun in tara asta. Avem incredere deplina in domnul Dragnea si justitia trebuie sa faca dreptate", a declarat un sustinator al presedintelui PSD.



Sustinatorii PSD au plecat dupa aproximativ o ora, cand au aflat ca Liviu Dragnea nu se va prezenta la proces.

Pe 21 iunie, Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat pe Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de instigare la abuz in serviciu in dosarul DGASPC Teleorman, care viza angajarea fictiva a Adrianei Botorogeanu si a Anisei Niculina Stoica.



Alte condamnari in dosar: Floarea Alesu, fost director general al DGASPC Teleorman, - 3 ani, 7 luni si 20 de zile de inchisoare cu executare; Rodica Milos, fost director executiv adjunct al DGASPC Teleorman - 3 ani de inchisoare cu suspendare, sub supraveghere cu un termen de incercare de 5 de ani; Olguta Sefu, la data faptelor director executiv adjunct al DGASPC Teleorman - 3 ani inchisoare cu suspendare, cu un termen de incercare de 5 ani pentru abuz in serviciu; Ionel Marineci, fost sef serviciu in cadrul Complexului de servicii destinat copilului si familiei, pentru abuz in serviciu - 3 ani cu suspendare sub supraveghere cu un termen de incercare de 5 ani; Valentina Mirela Marica, la data faptelor sef al Complexului de recuperare si coordonator al Complexului de servicii destinate copilului si familiei - 3 ani de inchisoare cu suspendare cu un termen de incercare de 5 ani; Constantin Claudiu Balaban, sef al Complexului de servicii destinate copilului si familiei din municipiul Alexandria, - 3 ani inchisoare cu suspendare cu un termen de incercare de 5 ani; Nicusor Gheorghe, la data faptelor sef al Serviciului Administrativ, Patrimoniu, Tehnic, Aprovizionare, - un an inchisoare cu suspendare cu termen de incercare de 3 ani; Anisa Niculina Stoica - un an de inchisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de 3 ani; Adriana Botorogeanu - 2 ani inchisoare cu suspendare sub supraveghere, cu un termen de incercare de 4 ani.

Judecatorii de la Inalta Curte au decis incetarea procesului penal in cazul Bombonicai Prodana, fosta sotie a lui Liviu Dragnea, aceasta achitand prejudiciul in cauza. De asemenea, in cazul inculpatei a fost aplicata sanctiunea administrativa a amenzii in cuantum de 1.000 de lei.



Instanta a admis actiunea civila exercitata de DGASPC Teleorman si i-a obligat pe inculpati la plata sumei de 108.612 lei, reprezentand despagubiri civile cu titlu de daune materiale (drepturi salariale incasate necuvenit de catre inculpatele Stoica Anisa Niculina si Botorogeanu Adriana), fiecare in solidar pentru perioadele mentionate in rechizitoriu, scrie Agerpres.

In decembrie 2013, procurorii au inregistrat o sesizare din oficiu cu privire la faptul ca Floarea Alesu, director executiv al DGASPC Teleorman, in schimbul unor foloase necuvenite, proceda la mentinerea ilegala in posturi a doua angajate de la DGASPC Teleorman - Adriana Botorogeanu si Anisa Niculina Stoica.



Potrivit procurorilor, cele doua angajate nu s-au prezentat la serviciu si nici nu au prestat vreuna dintre activitatile inscrise in contractul lor munca semnat cu DGASPC Teleorman, desfasurandu-si de fapt activitatea la sediul organizatiei PSD Teleorman.

DNA sustine ca, in calitate de presedinte al CJ Teleorman, Liviu Dragnea coordona si controla activitatea DGASPC Teleorman, institutie in cadrul careia au fost incadrate Adriana Botorogeanu si Anisa Niculina Stoica.

Procurorii afirma ca Liviu Dragnea a determinat-o pe Anisa Niculina Stoica sa se angajeze si sa fie remunerata in cadrul DGASPC Teleorman.

Dragnea mai este acuzat ca a contribuit, prin influenta pe care o avea in calitate de presedinte al CJ Teleorman, ca Adriana Botorogeanu si Anisa Niculina Stoica sa fie mentinute in functie la DGASPC Teleorman.