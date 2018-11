"Haideti sa ne uitam putin in DEX, pucist inseamna altceva. Unii care preiau cu forta armata conducerea unui stat. Noi nu avem nicio forta armata in spate, nu vrem sa preluam conducerea statului, suntem intr-o disputa interna de partid, care trebuie sa aiba un raspuns adecvat si eu sper sa vie un raspuns democratic", a spus Tutuianu, potrivit Digi24.

Vicepresedintele PSD a mai spus ca nu crede ca va pleca din PSD pentru ca are sprijinul colegilor.

"Va asigur ca am sprijinul colegilor si raman membru al Partidului Social Democrat. Am vazut ca sunt colegi care sunt mai inflamati, altii care indeamna la calm, vom vedea cum se desprinde din CEXn. Vreau sa fie foarte clar, nu plec nicaieri, nici in alt partid, nici din Psd atata timp cat am sprijinul PSD Dambovita si al colegilor care sunt semnatarii scrisorii”, a adaugat Adrian Tutuianu.