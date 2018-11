"Imaginati-va aceasta sedinta a Comitetului Executiv National al PSD ca in povestea lui Ali Baba si cei 40 de hoti. Dupa Teleormanleaks, cand cei de la Rise Project vor apuca sa studieze si sa scoata informatii de pe acel hard disk, de pe documentele oficiale, facturi, firme fantoma, sute probabil de milioane de euro, trimise intr-o directie sau alta, tot felul de cheltuieli ale familiei Dragnea sustinute de Tel Drum si asa mai departe, sa vedeti atunci scandal, pentru ca eu cred ca omul de rand care munceste de dimineata pana seara, ca sa aiba ce sa puna pe masa copiilor si nu se ajunge cu banii de la o luna la alta va fi oripilat sa afle luxul in care politicienii romani si firme satelit in jurul acestora traiesc.

Cei de la masa CEX nu sunt oripilati sau socati de ce vor afla despre Liviu Dragnea, pentru ca stiu foarte bine ce face Liviu Dragnea, pentru ca si ei fac la fel. Problema lor este ca Ali Baba a fost prins, ca informatii despre sistemul ticalosit din jurul lui Liviu Dragnea ies in sfarsit la iveala", a spus Ivan, potrivit Hotnews.ro.