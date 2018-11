"Pentru buna regula si pentru a preveni speculatiile, fac urmatoarele clarificari:

Inteleg ca in deja celebra valiza „gasita pe camp” si care ar contine acte ale firmei TELDRUM, s-ar fi gasit si o agenda cu numere de telefon apartinand unui manager al firmei si ca in agenda se afla si numele meu, drept pentru care fac urmatoarele perecizari:

1. Numarul meu de telefon (mobil si fix) este public cunoscut si se poate afla in agenda oricarei persoane;

2. Nu am cunoscut, nu am intalnit voit si nu am vorbit niciodata la telefon sau direct cu oameni din conducerea TELDRUM.

Sa aveti o zi buna!", a scris Traian Basescu pe Facebook.