"Va dati seama ca si in interiorul partidului nostru de multe ori sunt discutii si nu suntem intotdeauna toti de acord, pentru ca partidele sunt niste organisme vii. Noi avem experienta de la Legea offshore cu ALDE, cand varianta cu care venise PSD-ul, din punctul meu de vedere, era cea mai buna si statul roman ar fi avut intr-adevar de castigat din aplicarea acestei legi. Va aduceti aminte ca a trebuit doua saptamani sa retragem legea, sa o intoarcem din nou la comisie, pentru ca ne-am dat seama ca nu avem numarul necesar de voturi ca sa o trecem in varianta PSD-ului si atunci a iesit in...", a spus Vasilescu, raspunzand unei intrebari referitoare la ce se intampla in interiorul Coalitiei PSD-ALDE, potrivit Jurnalul.ro.

Chestionata de moderatorul emisiunii cat de dese sunt in ultima vreme cazurile in care PSD nu este multumit de varianta negociata, seful de la Munca a spus ca cea mai importanta este Legea offshore-ului.

"A trecut intr-o varianta de care eu personal nu sunt foarte multumita si cred ca nici foarte multi colegi de-ai mei din PSD, pentru ca varianta prezentata de Liviu Dragnea era intr-adevar aducatoare de mari beneficii statului roman", a subliniat ministrul.